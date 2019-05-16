Взять Россию «на слабо»: США угрозами Ирану провоцирует нефтяную войну в регионе

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Вероятно, не ядерная сделка с Тегераном, а сырьё и реакция Москвы с Пекином, являются истинной целью Вашингтона.

Как показывает история, для угроз и последующих действий против неугодного режима, США вполне достаточно озвучить миру один из надуманных поводов. На этот раз, было высказано опасение, что возможные происки Ирана могут нести угрозу американским военнослужащим. Для пущей убедительности, служащим посольства и консульства в соседнем Ираке было предписано покинуть страну из-за якобы вероятной опасности.

Кроме этого, в акватории Персидского залива, впервые со времён иракской кампании, наращивается авианосная группировка США, а ежедневные воинственные речи официальных представителей Вашингтона свидетельствуют о серьёзности намерений.

Тем не менее, аналитики уверены, что истинной целью агрессивных действий Вашингтона является экспорт иранской нефти. Недавнее продление эмбарго в отношении Тегерана стало поводом для едва сдерживаемого возмущения со стороны ряда европейских партнёров США. При этом, очевидно, что проблемы ЕС традиционно мало волнуют Америку, особенно сейчас, когда бурно развивающийся Китай стал крупнейшим импортёром иранской нефти и практически подмял под себя большую часть этого сегмента экономики страны.

Свою проблему США видит в том, что в свете разворачивающейся торговой войны с Китаем, продолжают действовать прежние договорённости о послаблениях нефтяного иранского эмбарго для Пекина и китайско-иранского взаимодействия в некоторых ключевых совместных проектах.

Эскалация напряжённости в регионе может свести на нет неугодную для США ситуацию и создать выгодные условия для реализации собственной сланцевой нефти и сырья от союзников – нефтяных государств Аравийского полуострова.

Следует вспомнить, что от иранской нефти под нажимом США последовательно отказались Япония, Южная Корея, Тайвань, Италия и Греция. Ожидается, что, польстившись на выгодные преференции от Вашингтона, этому же последует и Турция. Остаётся Китай, который может искусственно лишён доступа к сырью из Ирана.

Своими угрозами США провоцируют нефтяную войну в регионе, и без того находящегося в крайне сложном положении. Ожидается, что к лету произойдёт скачок цен на нефть, что, с одно стороны, безусловно, выгодно России, но с другой - возможны внешнеполитические потери.

Вероятно, Москву хотят заставить безучастно взирать на происки Вашингтона в отношении Тегерана, воспользовавшись естественным стремлением к экономической выгоде. Тем самым, США пытаются взять Россию «на слабо», заставив выбирать между обогащением и давним партнёрством с Ираном.