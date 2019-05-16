Сегодня, 09:27

Украинский журналист Анатолий Шарий прокомментировал прибытие Игоря Коломойского на Украину. Олигарх прибыл в аэропорт Днепра на самолете группы «Приват» прямиком из Тель-Авива.

Анатолий Шарий неоднозначно прокомментировал возвращение Коломойского на Украину: «Коломойский дышит киевским воздухом». Подписчики блога Шария отреагировали на его пост различными высказываниями. Многие интересовались, как возвращение Коломойского отразится на ситуацию в Украине. Сам Шарий ответил, что хорошо.

Однако другие комментаторы указали на то, что в момент выборов ходили слухи, что если Зеленский победит, Коломойский вернется в Украину и продолжит построение бизнеса.