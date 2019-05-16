Минским соглашениям придёт конец. Климкин недоволен готовностью ПАСЕ вернуть Россию в свои ряды

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Павел Климкин заявил, что некоторые страны-члены Европейского Союза изъявили готовность вернуть делегацию России в Парламентскую ассамблею Совета Европы без обязательства выполнения ею условий.

Так по мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Европой будет запущен процесс «нормализации» всего того, что когда-то было сделано Россией. Им это было названо, как то, что «Россия себе позволяет».

Этот комментарий он оставил в социальных сетях, после проведения переговоров в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Россия не делала никаких шагов для нормализации своих действий, что ещё раз рождает вопрос о том, почему Советом Европы рассматривается возвращение РФ в ряды ПАСЕ. С его слов, если Россия снова присоединится к ПАСЕ, это может обернуться мировому политическому сообществу не самым лучшим образом, так как всё это имеет достаточно символические последствия и делает нормальным для остальных всё то, что делала Россия на политической арене в последние годы.

Климкин также считает, что все, кто делает такую искажённую глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности.

«В политкорректность играть больше не будем», - угрожает он.

Согласно мнению министра иностранных дел Украины, Европа «прячет голову в песок» и ведётся на шантаж, исходящий от Кремля. Такими темпами от европейских ценностей может ничего не остаться. Им было показано очевидное недовольство тем, что ПАСЕ изъявило готовность вернутьРоссию в свои ряды.

Павел также добавил, что Минским соглашениям придёт конец, если Россия вновь станет членом ПАСЕ.