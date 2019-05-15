СК РФ может «тянуть за хвост» расследование старых хищений в «Роскосмосе», чтобы скрыть новые

Вчера, 21:52

Председатель СК признал, что расследованиям «конца-края не видно».

Так Александр Бастрыкин подвёл промежуточные итоги работы Следственного комитета РФ, который без устали занимается поимкой всех фигурантов, которые когда-либо были причастны к хищениям в «Роскосмосе». Председатель СК также отметил, что пока следователи занимаются не новыми или недавними, а довольно старыми фактами хищений. Некие результаты, разумеется, уже есть, но до искоренения коррупции на стратегическом предприятии ещё далеко.

Логично, что у чиновников и населения возникает вопрос, почему расследования продвигаются медленно, словно СК «тянет за хвост» каждое дело. Вопрос возник не на пустом месте: Бастрыкин заявил, что СК выяснил основною схему хищения.

«Там миллиарды воруются, миллиарды. Причём технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант», - сообщил председатель ведомство на Международном молодёжном юридическом форуме.

Следуя элементарной логике, дело должно сдвинуться с мёртвой точки и пойти быстрее, но этого не происходит. Возможно, расследования затягиваются заинтересованными лицами намеренно, чтобы не нагнетать обстановку среди специалистов «Роскосмоса» и временно скрыть новые хищения.

То, что разворовывание на предприятии продолжается, отрицать глупо, считают в Сети. Деньги продолжают выделяться в миллиардных количествах, «Роскосмос» всё ещё имеет долг почти в 200 млрд рублей, а доход не приносит. На это некогда обратил внимание помощник президента Андрей Белоусов. Невыясненной остаётся судьба денег, которые NASA платит «Роскосмосу» за доставку астронавтов на МКС. Напомним, что контракт NASA и «Роскосмоса» заканчивает в 2020 году, поэтому предприятие лишится существенных внебюджетных вливаний.

Остаётся надеяться, что содействие Дмитрия Рогозина в расследованиях поможет СК РФ ускорить поиски всех фигурантов. Отметим, что Рогозин не боится инициировать внутренние расследования, координировать их с Генпрокуратурой, чем, вероятно, помогает следствию. Ярким примером такого взаимодействия может послужить внезапное увольнение одного из топ-менеджеров «Роскосмоса» Юрия Яскина. Накануне он направил в «отчий дом» заявление «по собственному желанию», испугавшись аудитов. Достойный пример, на который СК стоит обратить своё внимание.