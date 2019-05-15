Секрет в «Ядрово»: Путин мог подсказать Воробьёву, как уберечь место губернатора

Вчера, 15:56

Совместная игра в хоккей, в которой участвовали и президент, и глава региона, могла иметь стратегический характер.

10 мая в Сочи прошел ежегодный показательный матч Ночной хоккейной лиги, в котором главным бомбардиром, как и всегда, оказался президент России Владимир Путин. Компанию ему составляли самые «видные» бизнесмены и политики России, среди которых оказался и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Многие предполагали, что еще в 2017 году последний отправиться в отставку из-за разыгравшегося ЧП с мусорным полигоном «Ядрово», однако место он за собой сохранил. Более того, Путин продолжил звать его на ежегодные хоккейные матчи со своим участием.

Ситуация, однако, сегодня возымела неожиданный поворот. Знаменитый мусорный полигон в Волоколамске планируют закрыть уже в 2020 году. Это подтвердил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушкин. Вероятно, во время игры между губернатором и президентом состоялся серьезный разговор, в ходе которого Путин рассказал Воробьёву важный секрет. Он может позволить не только уберечь место губернатора, но и, возможно, пойти на второй срок.

Не подсказал ли Владимир Путин губернатору Воробьеву, что от полигона, из личностных соображений, лучше избавиться? Если да, то почему действовать решились только сейчас, а не в разгар народных волнений. Возможно, связано это с тем, что власти не хотят давать сигнал о том, что готовы идти на поводу у бунтарей. Пока официально попасть в госпрограмму по рекультивации «Ядрово» мешает то, что он остается частным, но Воробьёв наверняка побеспокоится насчет того, чтобы решить этот момент, как можно скорее.