Вчера, 13:45

Пока россияне конфликтуют из-за храма, звезда «60 минут» озабочена судьбой украинского журналиста.

Журналистка Ольга Скабеева засветилась на акции в поддержку Вышинского. Украинский журналист угодил в тюрьму 15 мая 2018 года. Задержали Кирилла Вышинского в Украине якобы за государственную измену и поддержку ДНР и ЛНР. Эти «преступления» нашли в его рабочей деятельности. Посольство Украины в Москве собрало у своих дверей десятки людей, среди которых «журналистская элита» РФ – Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев.

Звезда ток-шоу «60 минут» гордо держала плакат в поддержку Вышинского. Скабеевой составил компанию не только Киселев, но и бывший журналист, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Поскольку россияне все сильнее проникаются ненавистью к Скабеевой, нетрудно догадаться, как они воспримут ее переживания о Вышинском.

Скабеева странным образом выбирает события для посещения. Россияне говорили об этом, когда Скабеева уехала в Париж из-за пожара в Нотр-Дам вместо того, чтобы «трубить» на всю РФ о пожарах в Забайкалье. Особые претензии вменяют Скабеевой из-за Украины. Журналистку не раз отправляли туда на ПМЖ, так как она слишком много внимания уделяет украинским новостям. Во время второго утра президентских выборов Twitter Скабеевой кишел постами о противостоянии Порошенко и Зеленского. После акции в поддержку Вышинского следует ожидать новую волну негодования россиян, уставших от украинских новостей.

Для этого недовольства есть отличное подспорье. Как известно, прямо сейчас в Екатеринбурге продолжается громкий скандал со строительством нового храма на месте сквера. Жители негативно относятся к постройке на месте привычного места для отдыха. Они валят ограждающий сквер забор, придумывают речевки, вступают в схватки с несогласными. На данный момент задержаны 26 протестующих. Но Ольги Скабеевой на месте происшествия не видно.