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Бывший президент Украины решил собрать собственную частную неонацистскую армию с целью силового воздействия на восточноевропейский регион.

С момента второго тура президентских выборов на Украине прошло уже полмесяца, и всё это время Порошенко старается проводить в разъездах по Западной Украине. В этой связи возник вопрос, волнующий многих, зачем президенту Украины потребовалось уехать во Львов?

По всей видимости, бывший президент Украины Пётр Порошенко решил приготовить нацистские подарки для Лукашенко. Пётр Порошенко решил сыграть по-крупному и вложиться в дестабилизацию восточноевропейского региона.

Пётр Порошенко принялся через лично преданных ему сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) нанимать украинских неонацистов, из числа бывших бойцов «добровольческих» батальонов украинской армии, с целью их тренировки и воинской подготовки. Согласно различным данным Порошенко преследует две цели.

Первая цель заключается в том, чтобы создать свою собственную личную армию, силовой ресурс которой можно будет использовать во внутриполитической украинской борьбе. Команда Зеленского, по всей видимости, собирается привлечь Порошенко к уголовной ответственности, чтобы добить поверженного противника. Личная нацистская армия позволит Петру Порошенко шантажировать Киев угрозой военного мятежа в том случае, если правоохранительные органы Украины попытаются как-либо преследовать Порошенко.

Вторая цель Порошенко заключается в максимальной дестабилизации государств восточноевропейского региона. Согласно пока непроверенным данным, на объектах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в городе Николаеве, при поддержке управления СБУ по Николаевской области, проходит подготовка трёх боевых групп, по 10 человек в каждой. Целью данных диверсионно-террористических групп является заброска на территорию Белоруссии, с целью подготовки и проведения акций против правительства республики, вербовка сторонников из числа оппозиции, доставка и распространение агитационных материалов, пропаганда и организация массовых протестов, и любая другая деструктивная деятельность, направленная на дискредитацию власти и ее курса. Конечная цель – дестабилизация политической обстановки в Белоруссии.

Не стоит забывать того, что именно на Западной Украине Порошенко смог победить Зеленского в обоих турах, а после победы оппозиционного кандидата население Львовской области высказалось за отсоединение от Украины, во время проведения социологических опросов. По всей видимости, Пётр Порошенко собрался превратить Западную Украину в собственную непризнанную республику украинского ультранационализма, со своей собственной армией. Неслучайно и то, что Порошенко решил нанести удар по соседней Белоруссии – дестабилизация обстановки в республике оторвёт её от России окончательно и бесповоротно, а закалённые в «белорусских боях» кадры украинских нацистов можно будет использовать уже для совершения диверсий против России.