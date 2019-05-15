«Мадуро должен уйти»: американцы призывают на свою голову ещё одного противника

Вчера, 19:00

Руководство американского Государственного департамента призвало президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти в отставку. Такую точку зрения сформулировал бывший директор ЦРУ и нынешний глава Государственного департамента США Майк Помпео.

Уже почти полгода президент Венесуэлы Николас Мадуро противостоит парламентской оппозиции, руководимой молодым «демократическим» политиком Хуаном Гуайдо. Гуайдо успел провозгласить себя президентом Венесуэлы и даже получить официальное признание со стороны ряда стран Евросоюза и США. Однако, несмотря на все попытки Гуайдо при помощи невооружённых толп сторонников насильственно захватить власть, режим Мадуро всё ещё сохраняет главенствующие позиции за счёт поддержки армии и спецслужб.

После раскрытия российской разведкой готовящейся военной операции армии США против властей Венесуэлы, американцы, по всей видимости, решили отказаться от данной идеи и перейти к грозным словесным высказываниям. Глава Государственного департамент США Майк Помпео прямо заявил, что «Мадуро должен уйти».

Когда-то американская дипломатия активно продвигала лозунг, направленный против президента Сирии «Башар Асад должен уйти». Вместо того, чтобы уйти под «давлением демократических сил» Башар Асад нашёл достаточно сил, чтобы уничтожить международные террористические группировки, пытавшиеся его свергнуть, прикрываясь лозунгами о демократии, но неся с собой лозунги радикального исламистского терроризма.

Получается, что призывая Николаса Мадуро уйти ради «победы демократии в Венесуэле», американская дипломатия фактически заставляет Мадуро до последнего сражаться за свою страну. Намёк на то, что есть некие «демократические силы», которые готовы прийти на смену Мадуро можно воспринимать как намёк на возможность существования неких террористических группировок, которые в состоянии с оружием в руках бороться против режима Николаса Мадуро под руководством Вашингтона.