Рунет Всеспасущий: России вынуждена ускорить изоляцию интернета из-за 5G-угрозы США

Сегодня, 14:12

Американцы рассказали о стратегической разработке, которая должна стать настоящим прорывом в вопросах, связанных с современными беспроводными системами.

Министерство обороны США рассказало о разработке стратегии защищенной сети мобильной связи 5G. С ее помощью планируется в 100 раз ускорить существующие аналоги, максимально обезопаситься от внешних угроз, а также значительно улучшить военную связь. Если прорыв действительно настолько существенный, как его описывают американские специалисты, то российская идея, связанная с изоляцией интернета более не кажется такой уж неуместной, как ее считают несогласные россияне.

Важно понимать, что именно поэтому данная инициатива и появилась в свое время. Американские военные службы попытаются сделать все возможное, чтобы обогнать по развитию Китай и Россию, а поэтому взломы российских военных систем были бы для этого прекрасным поприщем. Именно поэтому из-за упомянутой 5G-угрозы Россия вынуждена будет ускорить проект изоляции интернета.

Рунет Всеспасущий, как иронично его можно назвать в виду сложившейся ситуации, поможет избежать нежелательного контакта с американскими мощностями. На сегодня имеется насущная необходимость переносить все необходимые данные на собственные сервера, тем более, когда речь идет о военных технологиях. Американцы уже сейчас призывают крупных бизнесменов инвестировать в компании, которые занимаются извлечением информации, что звучит попросту критично, когда речь заходит о кибербезопасности.