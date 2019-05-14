Два дня Победы: Депутаты КПРФ могут разрушить отношения РФ и Японии новым праздником

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Новый законопроект уже внесен в Госдуму и может вызвать у страны восходящего Солнца немало вопросов.

Вероятно, коммунистам России оказалось мало установленного в Новосибирске памятника Иосифу Сталину, потому они решили заявить о себе в новом виде. Если законопроект, который они на данный момент проталкивают в Госдуму сработает у россиян появится Два дня Победы. Праздновать они предлагают победу над милитаристской Японией в 1945 году. Соответствующий документ уже внесен в Госдуму.

Члены КПРФ считают, что дня Окончания Второй мировой войны, отмечаемого 2 сентября – недостаточно, потому как он в полной мере не отражает событий, связанных с победой над приспешниками Гитлера в Японии.

«Вторая мировая война сама собой не закончилась. Решающими стали безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и безоговорочная капитуляция милитаристской Японии 2 сентября 1945 года», — утверждают авторы законопроекта, предлагая отнести дату 3 сентября к дням воинской славы.

По всей видимости, коммунисты позабыли, что у России и Японии уже существует спор относительно Курил, а новый сомнительный праздник может поднять градус еще выше. Своими действиями депутаты КПРФ могут разрушить отношения между Японией и Россией. Нужен ли россиянам новый праздник - сказать сложно. Больше похоже на то, что коммунисты пытаются тем самым напоминать о своем существовании и, справедливости ради, получается у них это все увереннее.