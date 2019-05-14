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Долги неядерных держав перед штатами настолько велики, что единственным шансом расплатиться может стать самоуничтожение.

Ядерное оружие штатов добралось и до мирных держав. Об этом сообщает МИД России. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков возмущен тем, что Европа готова принести себя в жертву ядерному безумию США. Сейчас действия штатов можно расценивать как подготовку к ядерной войне, ведь даже неядерные государства позволяют Трампу эксплуатировать себя. Ермаков выступил с жесткой критикой в адрес Европы, которая принимает нависающую над миром угрозу как должное. По мнению МИД России, Европа не осознает провокационность того, что в 21 веке вообще неядерные державы могут стать жертвами катастрофы.

Тем временем, США не гнушаются ничем и продолжают подбивать разные европейские страны на самоуничтожение. К примеру, если ракеты США разместятся в Польше, при ударе по России ответ будет направлен именно на Польшу, а не США. Вероятно, послушные овечки Трампа не до конца осознают последствия покорности Белому дому. МИД Польши уже заявлял, что не желает размещения у себя ядерного оружия Вашингтона, но далеко не факт, что Польша самостоятельно решает эти вопросы.

Причиной такого поведения могут быть колоссальные задолженности европейских стран перед США. К примеру, внешний долг той же Польши превышает сегодня 614 трлн. долларов. Зависимость от Вашингтона представляет настоящую угрозу для Европы. В случае полного ядерного безумия США европейские страны-должники смогут лишь молча кивать на размещение у себя ядерного оружия.

Прошедшее ранее собрание ООН в Нью-Йорке по Договору о нераспределении ядерного оружия пока что не оказало на США должного влияния. Россия, в свою очередь, настаивает на нераспространении оружия, разоружении, а также мирной эксплуатации атомной энергии.