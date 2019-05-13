Чего боится Надежда? Савченко требует инаугурацию Зеленского не позже 20 мая

Сегодня, 13:00

Требование узаконить правление «легитимного» президента как можно скорее выглядит от явно чем-то напуганной Савченко уж очень странным.

Стало известно, что на последнем заседании Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что необходимо как можно скорее провести инаугурацию Зеленского и произвести ее уж точно не позже 20 мая, хотя не так давно в самой Раде настаивали на узаконивание власти Владимира Александровича только 28 мая. К чему же такая спешка? Чего боится Надежда?

Судя по всему, женщина стремится скорее избавиться от власти Порошенко, чем поддержать Зеленского. В недавнем заявлении Броварскому суду она рассказала, что в своей стране владелец Roshen устроил террор и после этого попросила помощи у правоохранительных органов, чтобы те предоставили ей охрану. Насколько ее просьба была услышана – пока неизвестно, но то, что она требует инаугурацию так скоро показывает некий страх в ее действиях. Ведь чем дольше Порошенко остается президентом, тем дольше, по всей видимости, ей что-то угрожает.

Как бы то ни было, внефракционный депутат Рады Виктор Балога уже заявил, что зарегистрировал постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая и, видимо, дни Петра Алексеевича на посту лидера Украины уже почти сочтены, к радости Савченко.