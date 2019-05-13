24 часа: Экс-глава ООС рассказал, сколько нужно времени для возвращения Донбасса

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Сергей Наев заявил, что главный козырь украинских военных - это быстродействие.

Представители украинской военной элиты продолжают «мечтать» о возвращении неподконтрольных территории. Так, в эфире телеканала «1+1» бывший глава операции объединённых сил Украины Сергей Наев заявил, что для того, чтобы вернуть ДНР и ЛНР в состав украинского государства военным понадобится менее 24 часов.

Главным преимуществом армии в этом случае экс-командующий считает «очень быстрое действие», а основной целью — дойти и закрепиться на границе Украины и РФ. Окончательную зачистку территорий, по мнению Наева должны производить Нацгвардия, СБУ и полиция.

Как бы предугадывая вопрос, экс-глава ООС дал понять, что украинская армия может, но не будет этого делать, так как представители власти Украины взяли курс на политико-дипломатический путь возвращения Донбасса.

«Наивные» заявления Наева повеселили пользователей сети. Юзеры предположили, что за обещанные сутки украинская армия сможет попасть только в очередной «котел».

Напомним, что за все время вооруженного конфликта на Донбассе украинское командование умудрилось допустить 7 «котлов», в которые попали (по данным ополченцев) около 34 тысяч военнослужащих. Возможно, поэтому ополченцы не верят громогласным стратегиям украинских генералов, верят ли они сами себе, вот в чем вопрос.