«Террор Порошенко»: Савченко в страхе попросила охрану для защиты от президента Украины

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Тотальная слежка властей за Надеждой вынуждает ее просить о помощи у правоохранительных органов.

Надежда Савченко является, пожалуй, одной из самых противоречивых фигур украинской политики. С ней связано множество слухов и догадок, одна из них о ее близких отношениях с Юлией Тимошенко. Однако после заключения в Савченко в тюрьму из-за попытки госпереворота, их отношения явно ухудшились.

Последующие интервью с Надеждой были связаны с тем, что она говорила о Тимошенко в негативном ключе и называла «самым хладнокровным» человеком из всех, кого она знала.

Сейчас же Надежда снова всколыхнула общественность тем, что в страхе попросила охрану для защиты от президента Украины. По ее словам, «террор Порошенко» уже выходит за всякие границы, а тотальная слежка за ней становится, по всей видимости, опасной для ее жизни.

Возможно, ее просьбу одобрят правоохранительные органы, но если же нет, кто знает, что произойдет дальше.