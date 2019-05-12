Замена Путина? Россияне выдвигают Наталью Поклонскую в президенты России

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Пользователей соцсетей поразила честность бывшего прокурора Крыма касательно истинной ситуации на полуострове. Многие даже захотели видеть Поклонскую в кресле президента России.

10 мая депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская выложила на своей странице Facebook тираду об акции «Бессмертный полк». В рассуждении она плавно переходит на замалчиваемые проблемы Крыма, в частности невыплаты зарплат строителям Керченского моста и использования местными депутатами своего служебного положения для использования полезных ископаемых.

«Но обо всём этом в информационном пространстве говорить не принято, а то либо исчезнешь из информационного пространства, либо к оппозиции припишут. На первых порах - несистемной, конечно», - пишет Поклонская. Депутат осторожно добавляет, что не относится к оппозиции и всецело поддерживает Владимира Путина.

Тем не менее, рядовые россияне так вдохновились словами бывшего прокурора, что решили выдвинуть её в президенты. В комментариях в Instagram под выступлением Поклонской на Донбассе пользователи соцсети выразили ей благодарность за честные слова о Крыме. И даже предположили, что она может стать заменой Владимира Путина.

Впрочем, ряд комментаторов выразили сомнение в том, что Наталья сможет «потянуть» такую большую ответственность и прочили ей максимум должность Главного прокурора России.

Нельзя забывать, что Владимир Путин — не вечен. Учитывая популярность бывшего прокурора в народе и её богатый опыт в государственном управлении, можно смело предположить её кандидатуру в качестве будущего президента Российской Федерации.