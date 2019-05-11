Выстрел в ногу: Трамп торговой войной с Китаем и Россией обрушит американскую экономику

Сегодня, 17:21

Китай может воспользоваться слабостью американской экономики и дать сокрушающий ответ для США.

Очередной глобальный финансовый кризис не за горами, так полагают аналитики, мрачно взирая на торговую войну Китая и США. Новый её виток ознаменовался повышением пошлин на китайские товары с 10% до 25%, когда к первоначальной сумме в $200 млрд добавились ещё $300 млрд, охватив практически весь импорт из Поднебесной.

В срыве сделки стороны обвиняют друг друга и есть призрачная надежда, что сейчас идёт игра нервов и завуалированный шантаж. И в Пекине, и Вашингтоне понимают, что кризис очень сильно ударит по обеим странам, причём в США он будет гораздо ощутимее, хотя бы в силу того, что темпы роста ВВП Китая в 2 раза выше американских.

Поэтому, опрометчивые действия Трампа можно расценивать как выстрел в ногу, способный обрушить американскую экономику. Между тем, эксперты из МВФ полагают, что с огромной долей вероятности торговая война может стать мировой и большинство стран будут вынуждены увеличивать пошлины в отношении торговых партнёров и вводить ряд ограничительных мер.

Нельзя исключать участие в этом России, которая в последние 20 лет позиционирует себя, как экономического союзника Китая. Ведь снижение цен на нефть, которое предрекают аналитики, станет ощутимым ударом и по РФ.

Экономисты считают, что Китай в своих попытках противодействовать повышению американских тарифов, будет вынужден повышать внутренний спрос, стимулировать собственную экономику и, главное, ограничить импорт из США.

Кроме этого, ожидается, что Пекин в качестве ответа может поставить вопрос о деятельности американских компаний в Китае, начать распродажу долговых обязательств США, как крупнейший их держатель и запустить искусственную девальвацию юаня.