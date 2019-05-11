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Враг в лице России придуман самой Украиной, по мнению Виктора Водолацкого.

Киевские эксперты заявили, что после разрешения на поставку в Украину некоторых энергоресурсов из России, последняя возымела рычаг давления на украинскую экономику. Но так ли это на самом деле? Для начало стоит отметить, что от прекращения экономического сотрудничества между странами, Украина потеряла в 13 раз больше, в отличие от России и это подтвердили специалисты «незалежной». При этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий тут же отреагировал на подобного рода заявление со стороны Киева и заявил, что украинская элита попросту настраивает Зеленского против России, ведь инаугурация близко и от решений будущего президента зависит многое.

Информационный фон врага в лице РФ должен сработать так, чтобы Владимир Александрович не стал идти на сотрудничество с «агрессором» и сохранил прежний курс на отстаивание интересов Украины. Однако подобный политический курс может продолжать вредить самой Украине. Ведь ранее ее основным партнером, особенно в топливно-энергетическом плане была именно Россия, а сотрудничать с Европой в этом ключе уж слишком дорого.

Водолацкий считает, что Зеленскому стоит отменить все указы Порошенко относительно РФ и возобновить Договор о дружбе между странами, ведь во все времена худой мир был лучше доброй войны.