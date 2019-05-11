Уже через месяц: Путин может поговорить с Зеленским о Третьей мировой в годовщину Первой

Сегодня, 15:02

Политологи полагают, что Зеленский готовит сюрприз для первой встречи с Путиным.

Это может произойти уже через месяц, когда во Франции пройдут мероприятия, посвящённые годовщине начала Первой мировой войны. Украинские эксперты полагают, что вновь избранный президент Украины уже приглашён в Париж Эммануэлем Макроном. Кроме этого, ожидается прибытие лидеров других держав, в том числе и Ангелы Меркель.

Вполне вероятно, что и Владимир Путин также почтит своим присутствием место проведения мероприятий. В этом случае, соберётся полный состав представителей встречи в «нормандском формате», и главы России, Украины, Германии и Франции смогут обсудить злободневные вопросы, но уже с новым участником.

Показательно, что в годовщину Первой мировой войны, политики будут обговаривать варианты предотвращения Третьей, которая, по расхожему убеждению, могла возникнуть сперва из-за присоединения Крыма к РФ, а затем вследствие вооружённого конфликта на Донбассе.

Уже через месяц, на своей первой встрече с Путиным, новый президент Украины сможет поговорить о разногласиях между двумя странами, в том числе и о предоставлении гражданства РФ для жителей ЛДНР, которому воспротивился Киев. Наверняка, нефть и газ будут не последними на повестке дня и от успеха решения этого вопроса, как полагают политологи, будет зависеть очень многое.

При этом, многих беспокоит, сможет ли Зеленский говорить на равных с Путиным, ведь практически нулевой политический опыт заранее предоставляет преимущество президенту РФ. Но, уверяют эксперты, президенту Украины будет, что предложить оппоненту, воспользовавшись тем, что его пока мало кто воспринимает всерьёз.