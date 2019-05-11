Тайное становится явным: Поклонская рассказала неудобную правду о Крыме

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На своей странице в Facebook Поклонская поделилась мнением о том, какие проблемы нужно освещать больше и обращать на них внимание.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, в прошлом прокурор Республики Крым заявила, что в Крыму тоже есть проблемы, и об этом говорить стоит. Поклонская рассказала неудобную правду о Крыме, которую, по её мнению, предпочитают не освещать на федеральных СМИ.

С её словами всё тайное становится явным. Так, депутат рассказала о ситуации с канализацией и водоотведением в Керчи, где происходят постоянные разливы, превращающиеся в «озёра», при этом государственная подрядная организация продолжает работать и быть на хорошем счету, получая деньги от населения. Однако бывший прокурор задается вопросом о том, почему не работают над этим прокуратура, Роспотребнадзор и остальные ответственные органы.

Также Поклонская коснулась вопроса «грандиозных строек» в Крыму, рабочие которых массово подают заявления о невыплате заработной платы. Отдельного внимания заслуживает тема того, что владельцы крымских карьеров, по совместительству депутаты Государственного Совета Крыма и советники руководства республики - продают щебень и песок на строительство федеральной трассы и моста по цене, которая выше, чем в Турции. А один из депутатов, который получил лицензию на добычу ископаемых, и вовсе заявил, что «Земля-то ваша, а вот недра - наши».

Об этом Наталья Поклонская открыто рассказала на своей странице в соцсети. Не забыла отметить то, что она «не оппозиция», а всецело поддерживает президента Владимира Путина. Добавила также: жаловаться на то, что в рядах «Бессмертного полка» идут люди с портретами великих полководцев и православных святых не стоит, а нужно смотреть на реальные проблемы и делать жизнь людей лучше. Тогда, по её мнению, и не придется «чистить» ряды «Бессмертного полка».