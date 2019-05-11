«Франции нужен генерал, а не женственный либерал!»: Марин Ле Пэн выдвинула ультиматум президенту Франции

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Глава французской националистической оппозиции «Национальное объединение» Марин Ле Пэн заявила, что если президент Франции Макрон проиграет выборы в Европарламент, то ему надо уйти в отставку.

По мнению возглавляющей французскую правую оппозицию Марин Ле Пэн, грядущие выборы в Европарламент, на которых Эммануэль Макрон хочет добиться массового прохождения своих сторонников в парламентские структуры Европейского Союза, станут референдумом «за или против Эммануэля Макрона».

Эммануэль Макрон уже предпринимал ряд шагов, согласно которым политические аналитики делали вывод о том, что он претендует на пост первого президента Евросоюза. Канцелярия французского президента привыкла выпускать указы Макрона на всех языках ЕС, а сам Макрон прикладывает огромные усилия к созданию единой европейской армии и пограничной службы. Поэтому в словах Ле Пэн есть доля правды – если сторонники Макрона проиграют выборы в Европарламент, то это будет свидетельствовать о неприятии его политики всеми странами ЕС.

Претензии правой оппозиции к леволиберальному президенту Франции Эммануэлю Макрону можно свести к неоднократно повторяемой фразе: «Франции нужен генерал, а не женственный либерал!». Под «генералом» здесь имеется в виду легендарный президент Франции Шарль де Голль, бывший вождём антинацистского французского сопротивления в годы Второй Мировой войны. После войны он стал главой Франции и смог добиться роста французской экономики, появления у страны собственного атомного оружия и космической программы.

Если де Голль ассоциируется с успехами Франции, социальной стабильностью и военно-политической мощью, то Эммануэль Макрон ассоциируется с кризисами: «жёлтые жилеты», наплыв беженцев, проблемы с экономикой. Всё это ставится в вину Макрону, которого считают причиной медленной гибели Франции. Поэтому-то Марин Ле Пэн выдвинула ультиматум президенту Франции, надеясь, что отставка Макрона ещё может помочь Франции.