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Пока 10 млн американцев хотят отставки Трампа, Путин налаживает отношения с противниками и друзьями Белого Дома.

Либеральные движения в США продолжают настаивать на том, чтобы действующий президент покинул свой пост. Члены палаты представителей США Рашида Тлаиб и Ал Грин также поддерживают инициативу и присоединяются к либеральной коалиции. Они намерены передать петицию в Конгресс, которую подписали свыше 10 млн американцев.

Сколько бы Трамп не вводил санкций и не выкрикивал громких речей с трибуны в адрес России - Путин «сделал» Трампа по всем направлениям. Так, глава России за последние 5 лет не только показал западным «партнерам», что Москва может обойтись без них, но и смог наладить отношения. Германия, Франция, Италия и Испания уже давно не поддерживают американские санкции. Путин укрепляет дипломатические отношения с Ираном, КНДР и Китаем, которые являются главной «угрозой национальной безопасности» Вашингтону.

Весь мир уже устал от гегемонии США и её «исключительности» над всеми. И пока там считают себя таковыми, то президенту США грозит импичмент, стране - изоляция, потому как «мыльный пузырь» американской экономики, построенной на войнах может скоро лопнуть. Тогда и отвернутся всё партнёры и союзники, а вассалы, некогда верные своему сюзерену, уйдут к сильному мира сего, коим станет Россия. Только в отличии от США, Россия не будет держать своих партнеров «на коротком поводке», давая свободу выбора и действий, как это и практикуется со многими странами-партнёрами Кремля.