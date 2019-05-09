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Уважение к истории может вывести страны на новый уровень взаимоотношений.

Не «Северным потоком» единым могут похвастаться сегодня отношения ФРГ и РФ. На историческом поприще также наблюдаются положительные знаки. Германия укрепляет дружбу с Россией заботой о советских мемориалах. По словам Моники Грюттерс, министра по делам культуры и СМИ в ФРГ, в этом году на сохранение памятником солдатам Красной армии будет выделено больше 9 млн. евро. Германия считает памятники в Трептов-парке и Тиргартене особой формой памяти, которую в стране чтят из года в год. Министр добавила, что нацистский террор забрал жизни миллионов советских людей, поэтому необходимо адекватно оценивать эти события в истории.

Подобный жест в отношении советских мемориалов прописан в договоре 1990 года между Россией и ФРГ. Документ о соседстве закрепляет обязательство Германии уважительно относиться к памятникам советским солдатам, поддерживать их и сохранять. Таким образом, Германия продолжает честно выполнять обещание, что является примером для других стран, не таких благосклонных к России из-за санкций и давления США.

Уважение к роли СССР в истории Второй Мировой войны может еще больше сплотить Германию и Россию. Пока США в очередной раз протестуют против строительства «Северного потока – 2», РФ и ФРГ помнят о том, что между ними есть много общего. Именно такие точки соприкосновения постепенно могут склонить Германию к противоположной точке зрения, где недопустимы санкции и ярлык «агрессор» в отношении России.

Позиция Германии относительно советских памятников может быть особенно показательна для Украины. Сейчас в стране продолжается упорное отрицание всего, что связано с СССР и в целом с Россией. Возможно, Украина напрасно считает Германию своим защитником в теме «Северного потока – 2». Все действия ФРГ указывают на то, что строительство газопровода завершится, несмотря на материальные потери Украины от транзита газа.