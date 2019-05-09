Мадуро уволил 55 изменников за причастность к мятежу

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Из Вооруженных сил Венесуэлы были уволены 55 военных, в том числе и бывший глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Фигера. Такое решения было принято после того, как Николас Мадуро обнаружил причастность изменников к мятежу 30 апреля.

30 апреля была зафиксирована очередная попытка политического переворота, где самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо, пообещал к 1 мая отстранить Николаса Мадуро от власти. Однако уложиться в заявленные сроки не получилось, а перешедшим военным на сторону Гуайдо пришлось поплатиться своими рабочими местами.

В официальном печатном издании правительства Венесуэлы был опубликован указ Николосом Мадуро об увольнении 20 военных, куда вошли звания от лейтенанта до майора, а также 35 человек, занимавших должность сержантов, сообщает ТАСС.

До этого около семи депутатов в оппозиции были лишены всех иммунитетов парламента, кроме того, их будут судить за предполагаемое участие в перевороте. Политических деятелей будут обвинять в измене родине, заговорах и подстрекательстве к мятежу, а также в неисполнении законов.

«Операция свобода» под руководством Хуана Гуайдо была сорвана. Небольшая группа людей в военной форме была обезврежена законными властями, а лидер страны, Николас Мадуро, распорядился начать расследование, которое не завершилось по сегодняшний день.