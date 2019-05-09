Россия вымирает: Страшным отчётом по демографии Голикова расписалась в собственной некомпетентности

Сегодня, 11:00

Обвал рождаемости в России вновь начался после прихода Татьяны Голиковой на пост вице-премьер-министра РФ в прошлом году.

В последние годы демографические показатели в России демонстрируют постоянное снижение. Ухудшение условий для жизни, падение уровня доходов и общий экономический кризис делают своё дело. В то же время правительство РФ пытается минимизировать естественную убыль населения, сократить смертность и повысить рождаемость, которая резко пошла на спад после 2014 года.

Сегодня на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер Татьяна Голикова доложила Владимиру Путину о катастрофических результатах первого квартал 2019 года. В числе прочего выяснилось, что в январе — марте 2019 года рождаемость выросла только в трех российских регионах из 85. При этом в целом по стране в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рождаемость сократилась на 9,1%. Показатели смертности также удалось сократить, но при условии, что россиянки не хотят рожать, положительной тенденции по демографии в России ждать не приходится.

Без лишних объяснений понятно, что негативные процессы в отрасли всегда прямо связаны с людьми, которые за неё отвечают. Можно вспомнить, что падение рождаемости в России было и ранее. В 2016 году она упала на 2,6%, в 2017 – на целых 10%. В 2018 году этот процесс удалось «затормозить» до 5,2%. Но стоило Татьяне Голиковой появиться на посту зампреда правительства по вопросам социальной политики, как рождаемость вновь скатилась до 9,1%. Таким образом, можно прийти к выводу, что страшным отчётом по демографии, согласно которому Россия вымирает невероятными темпами, Голикова расписалась в собственной некомпетентности.

С момента прихода на должность вице-премьера она уже успела не раз попасть в скандал. Одним из последних была ситуация, когда Татьяна Алексеевна с её годовым доходом в 14 млн рублей внезапно «удивилась» высокой бедности в России, а также посоветовала уволиться работникам медицины, которые недовольны условиями труда. Уже после этого многие эксперты заметили, что зампред правительства не совсем адекватно оценивает ситуацию и плохо понимает, что от неё требуется.