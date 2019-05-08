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Украинских военных экспертов одолела послевыборная горячка.

Шокирующую утку подложил Пётр Порошенко в последние дни своего правления преемнику – Владимиру Зеленскому. Ручной военный эксперт Игорь Козий, что бы не значила его фамилия, волею властных мужей впервые за 5 лет выпалил здравую мысль. Этот эксперт известен противоречивыми характеристиками Украины как страны, которая учит НАТО воевать с Россией, но всё равно недотягивает до уровня стран-участниц Альянса. Этот же военный «спец» посоветовал новому правительству обложиться «ядерными минами» на границе с Россией.

В качестве аргумента Козий привёл практику ФРГ, которая таким образом защищалась от «засланных казачков» из ГДР. Однако, зная, кто на самом деле говорит устами эксперта из киевского Института евроатлантического сотрудничества, неудивительно, что он промолчал о количестве человек, погибших на минной границе, и суммах, вложенных в минирование и разминирование 42 территорий в Германии. Нечего говорить даже о том, что чудо-эксперт забыл, как политикум Украины отрицает возможность членства в клубе ядерных держав (от ядерного вооружения Украина отказалась в пользу России после развала СССР).

Но бред в нервной горячке на второй взгляд может оказаться первой здравой идей на пути к воссоединению двух соседних стран. Ранее Пётр Порошенко стал подчищать следы и массово убирать своих людей с постов в военных ведомствах. На их место он назначает людей, которые, по мнению украинских активистов, уже несколько лет должны сидеть в тюрьме.

Например, новый главком Нацгвардии Николай Балан в 2014 году бросил военных для разгона «святого» Евромайдана. Таким образом, последующие решениях этих криминальных лиц будут напрямую связывать с Владимиром Зеленским.

Так вечеринка в психбольнице – минирование границы с Россией – даже на этапе зародыша способна развалить экономику страны на мелкие кусочки. Нищая колония «Украина» не будет нужна ни вечно озабоченному Евросоюзу, ни США. Единственная, кто не отвернётся от братского народа, будет Россия, которой сотрудничество также выгодно.

Информационное агентство «ВладТайм» ранее сообщало, что до революции в Киеве Украина намеревалась подписать с Россией около 20 контрактов, нацеленных на индустриализацию и военно-технический прогресс обеих держав. На встречах присутствовал и Пётр Порошенко, который исключил этот пункт из своей политической риторики. Однако в последнее время на Украине чаще припоминают эти и многие другие руки помощи со стороны России. В числе пророссийских экспертов – часть команды Владимира Зеленского, состоящая из экс-регионалов («Партия регионов» - политическая партия экс-президента Виктора Януковича).

Вероятно, если украинские политики прислушаются к подставным экспертам Порошенко, Незалежная свернёт с тропы вражды и вернёт дружбу с Россией в ближайшие 5 лет.