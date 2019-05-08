Лавров не доглядел: Вопреки ожиданиям России США начали агрессию против Венесуэлы

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Трамп мог подготовить народу латиноамериканской страны свою версию «троянского коня».

Кризис, развернувшийся в Венесуэле, заставляет ведущих политических игроков, вроде США и России, пристально следить за ситуацией, а также ожидать «подвоха» друг от друга. И если РФ тут же заявила, что не намерена вторгаться в дела суверенного государства, то Вашингтон таких обещаний не дает никогда, потому как «свергать» режимы для него явно не в новинку. Именно поэтому отправленный в Венесуэлу госпитальный корабль Comfort воспринимается отечественными экспертами с изрядной долей скептицизма.

С одной стороны, Сергей Лавров буквально накануне говорил о том, что опасаться нечего и его американские коллеги якобы даже не рассматривают военный вариант решения вопроса, однако корабль выглядит крайне подозрительно, зная, что у Трампа на данный регион явно большие аппетиты. Поэтому под видом госпитального корабля США, вопреки ожиданиям России, начали агрессию против Венесуэлы, но в более скрытой фазе. Если это действительно так, то Сергей Лавров попросту не доглядел и со своим непосредственным начальством его ожидает серьезный разговор.

Тем не менее, Майк Пенс, вице-президент США, утверждает, что цель отправки корабля – вовсе не военная агрессия, а медицинская помощь нуждающимся. При этом же он добавил, что «иранский режим работает с коррумпированным венесуэльским», а потому они вдвоем якобы планируют сделать для террористов «безопасную гавань», чего главные борцы за свободу в лице Америки никак допустить не могут. Пенс не сомневается, что на регион претендует также и Россия, а потому для местного правительства Москва – это якобы «последняя надежда».