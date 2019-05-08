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Хрущев «повесил» на УССР полуостров из-за экономических проблем РФ, как утверждает экс-президент Украины.

Первый глава независимой Украины Леонид Кравчук рассказал о принудительной передаче Крыма Украине. По его словам, Никиту Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, на это толкнула экономическая неспособность России содержать полуостров. «Россия не может с ним справиться», - вспоминает Кравчук слова, якобы сказанные Хрущевым первому секретарю ЦК Компартии Украины.

Леонид Кравчук поведал в интервью украинскому изданию, что в студенческие годы якобы лично видел «пустые магазины» в Крыму и людей, привезенных туда из разных областей России. Они выглядели плачущими и опухшими от москитов и «умоляли» Хрущева отправить их домой, так как не знали, чем заниматься в Крыму. В 1954 году Хрущев якобы поддался мольбам россиян и по приезду в Киев «повесил» на Украину полуостров.

По такому же сценарию Кравчук видит возвращение «аннексированного» сегодня Крыма под власть Киева. Экс-президент убежден, что Россия не потянет заботы об этой территории. Также, Леонид Кравчук надеется на успешное развитие Украины, благодаря которому крымчане сами захотят снова стать украинцами, что якобы положит конец «оккупации».

Остается открытым вопрос: почему Леонид Кравчук за столько лет не поведал о принудительной передаче Крыма Украине? Если он располагал подробностями и мотивами Хрущева, подкрепленными его же словами, почему не открыл правду раньше? Украина независима уже 28 лет, а сам Кравчук отошел от президентства в 1994 году. Сомнительно, что подобная информация о Крыме могла как-то навредить стране или лично ему.

Остается только одно предположение: Кравчук сочинил историю о полуострове для своих сограждан. В Крыму его слова также поставили под сомнение. Глава ОП РК Григорий Иоффе сравнил слова Кравчука с пропагандой в нацистской Германии.

Леонид Кравчук также пожаловался на то, что Крым обошелся Украине в 110 млрд. долларов. Если это действительно так, почему позиция Украины строится вокруг «возвращения» полуострова? Экономическая ситуация в стране точно не способствовала бы обеспечению Крыма сегодня. Опираясь на слова Кравчука, Верховная Рада должна быть благодарна крымчанам за переход на сторону РФ. Тем временем, чиновники Крыма готовы предоставить новой украинской власти реальные цифры и документы, показывающие экономический ущерб республики во времена Украины.