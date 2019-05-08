Коломойский озвучил первое «указание» Зеленскому

Миллиардер Игорь Коломойский считает, что новому президенту Украины не стоит увольнять Арсена Авакова, министра внутренних дел. Об этом Коломойский заявил в интервью Bihus.info.
Украинский миллиардер считает, что Арсен Аваков должен остаться при власти, ведь в данной ситуации помимо него в министерстве «даже отметить некого». Также он подчеркнул, что Авакова «фактором стабильности» на Украине.
Неужели такое высказывание со стороны Коломойского является первым указанием Зеленскому? Вероятно, не даром комика в ходе предвыборной гонки связывали с миллиардером.