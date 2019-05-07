Подчищает следы: Порошенко уволил командующего Нацгвардией

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Новый командующий разгонял протестующих на Майдане в 2014 году.

На сайте президента появился очередной указ об отставке чиновника. Так, 7 мая украинский президент Пётр Порошенко уволил командующего Нацгвардией генерал-полковника, рыцаря ордена Богдана Хмельницкого III степени Юрия Аллерова.

Ему на замену новым указом назначен генерал-лейтенант Николай Балан. Ранее он руководил Крымским территориальным командование внутренних войск МВД Украины. Его подразделения в 2014 году были откомандированы в Киев для разгона митингующих на Евромайдане, расследование по которому ведётся до сих пор. Интересно, что рекомендацию на назначение Балана на должность командующего Нацгвардией гаранту подал действующий глава МВД Украины Арсен Аваков.

Отметим, что Аваков до сих пор мечется между двух огней: напором зарабатывает склонность избранного президента Владимира Зеленского, который мечтает о роспуске всех правительственных органов, и в то же время подчищает следы за без пяти минут безработным Порошенко.

Напомним, что Аллеров, как и Порошенко, – потенциальный фигурант уголовного дела о воровстве на оборонпроме Украины. Пока президент Порошенко не явился ни на одно слушание и не стал давать показание следствию.

Ранее Пётр Порошенко подчистил следы в армии, назначив нового командующего военной операцией в Донбассе. Им стал Александр Сирский.