Из породы предателей: Соратницу Навального записали во «враги народа» за нелюбовь к 9 мая

Сегодня, 19:07

Девушка заявила, что «война и убийства – это плохо и дети с детства должны это знать».

Окружение Алексея Навального не сильно отстает от него, если речь заходит о провокациях и скандальных высказываниях. Так и юрист-расследователь «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь сегодня заявила о том, что довольна тем, что смогла добиться того, чтобы в детском саду, куда ходят ее дети, малышей не одевали в военную форму на утреннике, приуроченном к 9 мая.

По сути, Соболь подобным заявлением продемонстрировала свою нелюбовь к одному из главных праздников в России, потому совершенно неудивительно, что Навальный и его компания даже среди оппозиционно настроенных граждан не получают одобрения.

«Добилась, чтобы в нашем саду детей не заставляли наряжаться в военную форму на утреннике перед 9 мая. Война и убийства — это плохо и дети с детства должны это знать», - заявила в своем Twitter Соболь.

Тут же в ее адрес началась самая настоящая травля на просторах социальных сетей. Публика не стеснялась выказывать свое мнение и в результате соратницу Навального, в буквальном смысле, записали во «враги народа». Помимо различных оскорблений от неконтролирующих себя пользователей, были и весьма рациональные замечания в адрес оппозиционера.

Для многих Соболь после подобных высказываний автоматически становится политиком из породы предателей, потому рассчитывать на высокий государственный чин ни она, ни Алексей Навальный вряд ли смогут еще очень долгое время, потому как простые граждане по отношению к ним настроены крайне отрицательно, а после неуважительных высказываний на тему 9 мая об этом можно говорить почти со стопроцентной уверенностью.