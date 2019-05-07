Зато свастику можно: Украина хочет надолго запретить въезд туристам с георгиевскими лентами

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Киев по-прежнему ожесточенно борется с «советским» символом, пока некоторые украинцы безнаказанно «светят» нацистской символикой.

Украина хочет надолго запретить въезд туристам с георгиевскими лентами. О таком решении заговорили в Государственной пограничной службе. При задержании туриста с георгиевской лентой его могут не только оштрафовать, как это уже давно делается, но и запретить посещать Украину в течение 3 лет. Также сообщается, что в последнее время увеличилось количество туристов, в багаже которых присутствовал запрещенный в Украине атрибут, ассоциирующийся с советским периодом в истории. Такие претенденты на въезд сразу же получают отказ.

Напомним, что в Украине официально запретили георгиевскую ленту в 2017 году. Прогулка с приколотой к одежде ленточкой может обернуться для украинца штрафом в размере 32-97 долларов. Если один и тот же гражданин повторно замечен с запрещенным символом, штраф увеличивается, а также нависает угроза быть арестованным на 15 суток.

Зато свастику открыто использовать в Украине можно. По крайней мере, такой вывод напрашивается при взгляде на некоторых граждан Украины. Так, бойцы запрещенного в России «Правого сектора»* не раз публиковали в своих социальных сетях свастику и личные фото в форме Третьего рейха. Также скандал разгорался вокруг журналистки Натальи Коцкович, которая неоднократно позировала на фото с нацистским приветствием. Телеведущая также работала на «5 канале», принадлежащем Петру Порошенко. Удивительно, как тщательно в Украине пресекается советская символика в то время как наличие группировок с нацистскими взглядами (Правый сектор*, С14*) не смущает СБУ и полицию.

Касательно георгиевской ленты, этот атрибут даже сложно назвать исключительно советским. Корни его происхождения уходят далеко в 18 век. Акция «Георгиевская лента» в честь Дня Победы 2017 года проходила не только в России, но в более 90 странах мира.