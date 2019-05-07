Даже союзники сомневаются: В ФРГ высмеяли попытку США «усмирить» Иран с помощью «Авраама Линкольна»

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Немецкий журналист назвал американский авианосец «Стотысячетонным блефом».

Похоже, что даже страны союзники сомневаются в серьезности намерений Трампа отправить к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн». Такой вывод можно сделать из статьи европейского журналиста, в которой была высмеяна попытка США «усмирить» государство.

По мнению представителя СМИ, это далеко не первая неосуществленная угроза американских властей. Ранее администрация действующего президента уже собиралась отправить авианосцы в КНДР, однако так и не отправила. Журналист отметил, что присутствие американского флота в водах близ Ирана дело давно привычное и неудивительное. Он также выразил сомнение, что США решатся на полноценный конфликт.

Возможно, Дональд Трамп по старинке продолжает «запугивать» всемирное сообщество на примере «удобного» врага, дабы не потерять свой (и без того шаткий) авторитет. Вот только европейским партнерам США становится очевидно, что военная агрессия на Востоке исходит исключительно от Америки, в то время как официальный Тегеран всячески старается уйти от возможного конфликта.