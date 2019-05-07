Вашингтон осознал, что проигрывает РФ гонку вооружений — военный эксперт

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«Американцы неспособны на встречный удар» - заявил Кедми.

Яков Кедми, израильский военный эксперт, в интервью на российском телеканале заявил, что военный комплекс России превосходит американский по нескольким параметрам. Отдельное место занимает ядерный потенциал страны.

По мнению эксперта, в случае начала войны, главным фактором является «скорость реакции». Российская стратегия ответного удара подразумевает, что противник запустит ракеты первым, тогда встречная атака России не заставит себя ждать. И как утверждает Кедми, российские снаряды достигнут цели быстрее, чем иностранные боеголовки.

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспилотный подводный аппарат «Посейдон», способный доставлять ядерный боезапас к берегам противника, боевой комплекс «Авангард», предназначенный для прорыва противоракетной обороны врага, а также система нанесения ответного ядерного удара «Периметр» — эти и другие установки стоят на страже безопасности российского государства, не оставляя шансов противнику пробить «ядерный щит» страны.

Пентагон прекрасно понимает, что преимущество встречного удара на стороне России и судорожно пытается найти выход из сложившейся ситуации. Все, на что хватает сил «демократии по-американски» под видом борьбы с терроризмом, так это нападать на слабые страны, демонстрируя свое превосходство. Американские аналитики продумывают всевозможные исходы Третьей мировой войны, где, по их версии, лидируют Соединенные Штаты. Однако, похоже, что только сейчас Вашингтон осознал, что на деле проигрывает РФ гонку вооружений.