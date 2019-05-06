Ошибочка вышла: Зеленский продолжит курс Порошенко похоронит отношения Украины и России

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Эксперты, уверявшие, что страны наконец помирятся, вероятно, сильно заблуждались.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский изначально виделся всем, как политик, который наконец наладит отношения между Россией и Украиной. Однако, как и было в случае с Дональдом Трампом, в России рано порадовались этому обстоятельству, потому как приближенные Зеленского уверяют, что курс Порошенко он продолжит. Об этом рассказал представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.

Для начала, он не намерен отказываться от идеи продвижения Украины в НАТО и Евросоюз. Если проследить за высказываниями Зеленского на протяжении всего времени, то можно заметить, что он даже не планировал сближение с Россией. Как минимум, стоит упомянуть, что вместо Зеленского по поводу разговора с Путиным отвечала его супруга, которая, по всей видимости, будет для Украины не просто первой леди, а еще и нянькой президента. Для России это значит лишь то, что все возлагаемые на Зеленского надежды с треском развалились и ни о каком примирении не может быть и речи. По этому поводу так и тянет добавить «ошибочка вышла», потому как российские эксперты сильно переоценили украинского президента и его возможности.

Однако, тут же говорить, что Зеленский похоронит отношения Украины и России не стоит, потому как на данный момент у него еще даже нет полноценных президентских полномочий, потому и управлять государством он до конца возможности не имеет. Возможно, это сдерживает его от того, чтобы делать на своем посту значимые шаги по сближению с Россией. Однако, что-то подсказывает, что политические элиты Украины попросту не дадут Зеленскому возможности продвигаться в направлении РФ, потому как в действующем курсе они заинтересованы больше.