«Наш человек в Нур-Султане»: спецслужбами Казахстана арестован гражданин России по подозрению в шпионаже

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Арестованный известный политолог-китаист Константин Сыроежкин могут объединять связи как с российской, так и с китайской разведкой. Нельзя исключать и того, что недовольный своей внешностью и своими знаниями президент Казахстана Токаев решил избавиться от компромата.

В конце прошлой недели спецслужбами Казахстана арестован гражданин России по подозрению в шпионаже. Константин Львович Сыроежкин родился в 1956 году в Алма-Ате – тогдашней столице Казахской ССР. В 1981 году он окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Сыроежкин учился в Высшей школе КГБ СССР в одно время с будущим президентом России Владимиром Путиным, который проходил там ускоренные курсы подготовки офицерского состава в 1979 году. После кратковременной службы в КГБ Сыроежкин пошёл строить свою карьеру на научной стезе, специализируясь на изучении современного Китая.

Достоверной информации о конкретных причинах задержания Сыроежкина Комитетом национальной безопасности Казахстана нет. Пока что многие склоняются к шпионажу, но не могут решить, в пользу какой именно страны вёл шпионскую деятельность Сыроежкин.

С одной стороны, вполне логично считать, что бывший офицер КГБ СССР и однокурсник Владимира Путина является агентом российской разведки. В таком случае, стоит признать, что вслед за Белоруссией Казахстан так же решил пойти по пути ловли российских шпионов, чтобы показать России степень своей высокой самостоятельности. В этом случае стоит официально признать крах путинской идеи Евразийского экономического союза, состоящего из России, Белоруссии и Казахстана.

С другой стороны, Сыроежкин был всегда известен как весьма лояльно настроенный к Китаю исследователь. Так, например, он одобрительно высказывался о лагерях трудового перевоспитания, созданных китайскими властями для уйгуров – мусульманского этнического меньшинства, проживающего в приграничных с Казахстаном областях Китая. Данные лагеря неоднократно сравнивали с гитлеровскими концлагерями, однако, китайское правительство не единожды высказывалось в том духе, что данные лагеря используются не для уничтожения уйгурского народа, а для борьбы с исламистским терроризмом. Учитывая одобрение Сыроежкиным данной политики Китая, можно предположить, что в реальности Сыроежкин занимался разведкой не в пользу России, а в пользу Китая. Учитывая то, что одной из задач России в Средней Азии является вытеснение Китая из бывших советских республик, то здесь уже можно предположить, что Сыроежкин был задержан казахстанскими контрразведчиками не без помощи российских коллег. Кто бы мог сказать с уверенностью про Сыроежкина, что он «Наш человек в Нур-Султане» остаётся неизвестным.

Самым интересным фактом биографии Сыроежкина является то, что он был когда-то главным научным консультантом докторской диссертации нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Учитывая факт того, как часто диссертации чиновников постсоветских стран оказываются полны фальсификаций и случаев плагиата, можно предположить, что этой участи не избежала и диссертация Токаева. В таком случае, можно предположить, что президент Казахстана, чьи фотографии недавно подвергали редактуре, дабы скрыть лишний вес и старость, решил избавиться от возможного источника компромата.