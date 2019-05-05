Чья бы мычала! Помпео собрался выгнать из Венесуэлы Россию

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Очевидно, присутствие россиян мешает американцам навести там свой «порядок».

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что будет добиваться изгнания России из Венесуэлы. Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что необходимо предоставить венесуэльцам самостоятельно решать свою судьбу, поэтому он собрался выгнать оттуда мешающих этому россиян.

Госсекретарь со свойственным ему апломбом заявил, что скажет об этом своего российскому коллеге, Сергею Лаврову и посоветует ему «убраться» из Венесуэлы, подразумевая не самого главу МИД РФ, а его соотечественников.

В то же время, присутствия России в регионе незаметно, чего не скажешь об американцах. И если представители США не наводнили Венесуэлу, то рука Белого дома видна в Каракасе невооруженным глазом. Складывается впечатление, что американские СМИ получили четкие указания – пиарить Мадуро по-черному, дискредитировать его режим, переманивать армию на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военнослужащим даже были обещаны деньги, если они изменят присяге. Однако, сам Лавров в телефонной беседе с Помпео, наоборот – порекомендовал США не вмешиваться во внутренние дела Каракаса.

При наблюдении за этой ситуацией и стараниями США выглядеть миротворцем хочется сказать – чья бы мычала! Немудрено, что Вашингтон недоволен – Москва мешает повторить в Венесуэле украинский сценарий.

Более того, сторонники законного президента Николаса Мадуро восторженно восприняли его поздравление с Днем Труда. Отмечается также, что США старательно умалчивают о лояльном отношении венесуэльцев к легитимному президенту, зато вовсю раздувают малейший всплеск активности со стороны приверженцев Гуайдо.