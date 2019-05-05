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Бурю эмоций у американцев вызвал музейный комплекс «35-я береговая батарея» о подвиге воинов-красноармейцев при обороне Севастополя, сообщила глава Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.

Очередной удар по информационной блокаде Запада нанесли сегодня иностранные гости Крыма из США. Американская делегация посетила полуостров и осталась в восторге от местных достопримечательностей. Глава Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина сообщила СМИ, что иностранцев тронул до слёз героизм Севастополя.

Делегацию из США поразил визит в музейный комплекс «35-я береговая батарея», где им были показаны свидетельства подвига воинов-красноармейцев во время Великой Отечественной войны. Экспозиция вызвала у американцев бурю эмоций, они были поражены величием Севастополя и многие не могли сдержать слёз, заявила Бухарина. Она добавила, что члены делегации планируют вновь прибыть в Крым, когда закончится строительство Крымского моста. Американцы, по словам координатора визита, хотят лично опробовать железнодорожную ветку переправы и въехать на полуостров на поезде.

Ранее один из членов американской делегации Джо Макинтаер сообщил, что он и другие иностранные общественники «влюбилась» в Крым. По его словам, регион полностью интегрировался в состав России.

Между тем, в США всё ещё продолжается антироссийская истерия и призывы ужесточить санкции в отношении Москвы. В частности, накануне экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Вашингтону следует запретить въезд в Штаты для всех россиян. Таким образом, считает американский генерал, США должны отреагировать на «российское вмешательство» в выборы 2016 года.