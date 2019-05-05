Путин разрешил: Ким Чен Ын угрожает НАТО ракетами малой дальности и «земля-земля»

Сегодня, 13:05

Военные учения КНДР заставили Японию и Южную Корею пожаловаться США на неуправляемого «маленького ракетчика».

«Совпадение? Не думаю!» - этой расхожей фразой главного российского пропагандиста можно связать два события, которые разделяет короткий промежуток времени. Встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русский, помимо исторической значимости момента, преподнесла немало загадок. Об официальных итогах известно всем, но по существу осталось тайной – о чём 3,5 часа говорили лидеры России и КНДР.

Если вспомнить, что аналогичная беседа в Сингапуре Ына и Трампа продолжалась не дольше отведённого протоколом времени, то можно предположить, что на саммите во Владивостоке обсуждались те же вопросы, что и с президентом США, но уже в другом ракурсе и с другим знаком.

Если Трамп прилагал все усилия, чтобы кнутом и пряником заставить лидера Северной Кореи отказаться от развития ядерной программы и, шире, покончить с милитаризацией страны-изгоя, то Путин, напротив, поощрил «маленького ракетчика» и разрешил смелее действовать в этом направлении.

Более того, старания главы Белого дома, по его же уверению, не привели ни к чему, а встреча с президентом России привела к активизации испытания вооружений КНДР. Последовавшие один за другим запуски ракет малой дальности и учения реактивных систем залпового огня класса «земля-земля» вызвали переполох в Южной Корее и Японии.

Представители этих стран, являющихся официальными основными союзниками вне НАТО, немедленно обратились в Госдеп с жалобами на беспокойного соседа, который угрожает постоянными испытаниями своих ракет. Не исключено, что вскоре последует реакция США, обеспокоенных милитаристской активностью Ким Чен Ына.