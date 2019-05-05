Въезд запретить, деньги – вернуть: Соцсети поддержали идею антироссийских санкций генерала НАТО

Сегодня, 14:13

Ответом на «российское вмешательство» в дела Вашингтона должен стать полный запрет на въезд в США для граждан России, заявил накануне экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что у США и РФ отличные перспективы в двусторонних отношениях, градус антироссийской истерии на Западе продолжает накаляться. Свою лепту в большой раздор между странами внёс накануне экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Хотя результат роботы комиссии прокурора Роберта Мюллера показал, что никакого «российского вмешательства» в выборы 2016 года в США не было, американский генерал, считает иначе. Бывший высокопоставленный офицер Пентагона заявил, что Вашингтону следует ужесточить санкции в отношении России. В интервью журналу Time Джеймс Ставридис выразил уверенность, что ограничения не должны касаться только российских бизнесменов и политиков. Генерал убеждён, что санкции стоит ввести в отношении всех госструктур России, спортивных команд, дипломатических делегаций, вузов и даже оркестров. В итоге Ставридис призвал ограничить въезд для всех без исключения россиян.

Отдельные политики высказали недоумение словами экс-главкома НАТО. В частности, Дмитрий Рогозин лично обратился к Ставридису за объяснениями. Глава «Роскосмоса» спросил у генерала, с которым его ранее связывали приятельские отношения, зачем он так поступает. Ответа пока не последовало.

Вместе с тем реакция рядовых россиян на призыв Ставридиса также не заставила себя ждать и многих, наверняка, удивила. Соцсети неожиданно поддержали идею антироссийских санкций генерала НАТО. Пользователи российского сегмента «Вконтакте», комментируя новость о заявлении военного, высказали мнение, что подобного рода ограничения лишь пойдут на пользу России.

В числе прочего, участники обсуждения предложили США не только россиянам запретить въезд, но и конфисковать недвижимость российских чиновников и олигархов. Деньги же состоятельных людей из России граждане считают правильным вернуть на родину. Что же касается обычных жителей РФ, то им, по мнению, многих участников обсуждения, делать в Штатах нечего, а потому по ним санкции Вашингтона, скорее всего, не ударят.