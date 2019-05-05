На словах ты - Лев Толстой: Пушков разоблачил лицемерие Трампа в отношениях с Россией

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Сенатор Алексей Пушков в своём в Twitter обратил внимание, что президент США Дональд Трамп после беседы с Владимиром Путиным говорит об огромном потенциале в вопросе развития отношений РФ и США, но на деле действует враждебно по отношению к российской стороне.

Большой резонанс в российских и американских СМИ вызвал недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Информация о беседе лидеров двух стран застала врасплох многих экспертов и политиков, которые не ожидали, что на фоне сложившейся напряжённости это вообще возможно, тем более в таком благонамеренном тоне. После общения с российским коллегой Дональд Трамп в своём Twitter охарактеризовал ситуацию как благоприятную. Президент США заявил, что обстановка в американо-российских отношениях куда лучше, чем её преподносят СМИ.

И хотя многие в России и Штатах восприняли слова Трампа как сигнал к налаживанию отношений или даже предательство радикальных антироссийских настроений, некоторые политики отнеслись к сказанному скептически. К примеру, член Совета Федерации Алексей Пушков неожиданно раскритиковал заявление президента США. Сенатор в своём Twitter разоблачил лицемерие Трампа в отношениях с Россией, напомнив, что слова американского лидера очень часто расходятся с действиями Белого дома.

Пушков отметил, что в тот момент, когда президент США говорит об «огромном потенциале» американо-российских отношений, со стороны Вашингтона в адрес Москвы идут лишь санкции и угрозы. Фактически сенатор открыто сказал Трампу: «На словах ты - Лев Толстой, а на деле…». Услышат ли сигнал Пушкова в США, пока не ясно, но понятно одно – руководство России устало искать смысл и логику в заявлениях Вашингтона и ждёт конкретных действий по сближению позиций двух стран. Для начала сенатор посоветовал Трампу донести это до американского посла в РФ.