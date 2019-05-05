В Верховной Раде увеличили границу Украины и России во время поисков «корня» братства стран

Сегодня, 09:06

Украинский депутат рассказал, что в действительности объединяет украинцев и русских, намекнув на изменение территориальных границ, отнюдь не в пользу России, по информации телеканала NEWSONE.

Депутат украинского парламентария Нестор Шуфрич дал интервью, в котором рассуждал о «единстве» Украины и России. Рассуждая о культуре, истории и единой территории времен Киевской Руси, Шуфрич упомянул о современной границе между двумя державами, допустив серьезную ошибку.

Длина пограничной линии между Россией и Украиной составляет 2295,04 километров. Однако депутат и видный украинский историк дважды назвал цифру, превышающую длину на 350 метров. Во время передачи его так никто и не поправил.

«Дай Бог, чтобы граница оставалась такой же, ибо уменьшение ее возможно лишь за счет границ Украины», - говорил депутат Рады.

Следуя его логике, увеличение границ возможно за счет как раз-таки территории Российской Федерации.

Эксперты сходятся во мнении, что «оговорочка» была отнюдь не случайна. Историк и кандидат наук слишком отчетливо повторил эту фразу дважды, будто так и надо, во время поиска «корня» братства двух стран.

Шуфрич отметил, что было бы неплохо восстановить культурное народное единство, ведь «даже основатель Москвы Юрий Долгорукий до сих пор покоится в Киеве».

В контексте слов новоиспеченного президента Владимира Зеленского, что Украина будет возвращать свои бывшие территории, российские политические эксперты предостерегают российские власти, призывая настроить свое внимание в сторону «соседа», который может быть политически агрессивно настроен, вооружившись поддержкой более сильного «западного брата».

В чем именно заключается «освободительная миссия» Зеленского пока никто точно не знает, однако, по мнению аналитиков, не стоит сбрасывать со счетов даже самый «черный» вариант.