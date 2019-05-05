Чистая совесть - чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

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Белорусские операторы магистрального нефтепровода «Дружба» подтвердили, что вчера днём новая партия нефти из России поступила на станцию «Мозырь». Взятые пробы нефти показывают высокое качество полученной нефти и отсутствие в ней злокачественных примесей.

Напомним, что работа нефтепровода «Дружба» возникла под угрозой прекращения работы, так как в поступающей из России нефти были обнаружены примеси вредных хлорорганических веществ и примесей. Если верны предположения о том, что причиной загрязнения нефти были диверсионные действия, направленные на ухудшение российско-белорусских отношений, то последствия антироссийской диверсии успешно ликвидированы.

Предположение о возможной диверсии, направленной на загрязнение нефти, возникло исходя из вскрытого факта искусственного попадания хлорорганики в нефтепровод. При этом обнаружение этого факта совпало по времени с арестами в России и Белоруссии коррумпированных сотрудников силовых структур обеих стран. После арестов в России коррумпированных сотрудников ФСБ по сети пошли слухи о возможной принадлежности бывших сотрудников спецслужбы к лоббистам белорусских интересов. После ареста в Минске бывшего начальника службы безопасности президента Белоруссии пошли слухи об антилукашенковском заговоре, организованном российскими спецслужбами.

Война арестов окончилась полной ликвидацией последствий аварии на российских участках нефтепровода, которая наносила серьёзный удар по репутации и экономике России – из-за загрязнения трубопровода от поставок российской нефти были готовы отказаться страны Европейского Союза.

Быстрота, с которой России удалось ликвидировать последствия происшествия (или диверсии) на нефтепроводе показывает не только важность проблемы для России, но и отложенный механизм работы российских спецслужб, резво взявших след в этом непростом деле. Скорее всего, в ближайшем будущем стоит ожидать только улучшения качества нефти и предотвращения подобных происшествий, а совесть России останется чиста.