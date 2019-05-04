Подсмотрел у ВВП: Лукашенко мог перенять КГБ-шные привычки Путина, чтобы прятать внебрачных детей

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Глава Беларуси действует с наследниками по примеру российского коллеги. Жизнь дочерей Путина – Екатерины и Марии – а также предполагаемых детей от Алины Кабаевой тщательно скрывается из соображений безопасности, считают соцсети.

Александр Григорьевич Лукашенко руководит Беларусью уже почти 25 лет. Всей свой политикой президент даёт понять, что не намерен уходить от власти ещё очень долго. Появление же с ним внебрачного сына Николая на всевозможных политических мероприятиях эксперты и вовсе считают сигналом к учреждению в Беларуси института наследования президентства.

Вместе с тем, народ республики так до сих пор и не знает, откуда вообще взялся мальчик Коля, что, учитывая его возможную роль преемника Лукашенко, выглядит довольно странно. Ранее мы писали, что, помимо внебрачного сына, у Александра Григорьевича может быть и дочь Елизавета, которую он также, возможно, скрывает от общественности. Но зачем президенту Беларуси такая конспирация? Вполне вероятно, что косвенно повлиял на позицию Лукашенко в этом вопросе не кто иной, как Владимир Путин.

Ранее также сообщали, что сеть заподозрила наличие у президента России тайной семьи с Алиной Кабаевой. И хотя подтверждений тому представлено не было, к примеру, в Украине уже с ужасом ищут возможного наследника Путина. Искать же тайных детей Владимира Владимировича СМИ приходится, потому что экс-разведчик попросту прячет свою семью, памятуя о привычках из КГБ. Так считают многие пользователи сети.

По их мнению, о жизни дочерей Путина Марии и Екатерины мало что известно, как и о жизни возможных детей Кабаевой, из соображений их собственной и даже государственной безопасности. И это понятно, ведь президент России уже почти 20 лет является одним из самых влиятельных и могущественных людей в мире. Возможно, таким себя хочет видеть и Александр Лукашенко. Методы защиты семьи, очевидно, он подсмотрел у ВВП, понимая, что его близкие могут стать инструментом влияния в чужих руках.

Не секрет, что в последние дни в Беларуси проходят масштабные чистки в окружении президента. На фоне напряжённости в отношениях с Россией, замены посла РФ в Минске и странной риторики Лукашенко в адрес Москвы, спецслужбы начали задерживать людей, которых, по слухам, считали агентами российского влияния. Подтверждения этому пока нет, но ясно одно - Лукашенко уделяет много внимания укреплению государственности в Беларуси, в центре которой стоит он сам.

А потому безопасность детей президента не менее важна, по мнению Александра Григорьевича, чем его собственная. Вполне вероятно, что Лукашенко мог перенять КГБ-шные привычки Путина, чтобы прятать своих внебрачных детей, тем самым ограждая себя от потенциальных манипуляций.