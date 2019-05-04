Обычный балабол: Как Путин выигрывает информационную войну у Зеленского

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Хвастливые обещания Зеленского пока разбиваются о жёсткие действия России.

Ещё совсем недавно новоизбранный президент Украины клятвенно обещал развязать информационную войну против «агрессора», что позволит доказать «одураченным» российской пропагандой жителям Донецкой и Луганской областей ошибку их выбора 5-летней давности. Зеленский подошёл к этому вопросу со сценическим задором, словно продолжая свои выступления в шоу «Квартал 95». Вскоре спичрайтеры стали составлять для него воинственные тексты, достойные, по их мнению, лидера независимой державы.

Однако, российское руководство предприняло ряд действий, нанесших чувствительные удары Украине. Вначале была прекращена поставка нефти для беспокойного соседа, затем был дан явственный намёк относительно аналогичных действий по газу, а вишенкой на торте стало решение об упрощённом предоставлении российского гражданства для граждан ЛДНР. К этому ни старое, ни, пока ещё не сформированное, новое руководство Незалежной было не готово.

Тем не менее, от Зеленского ждали если не действий, то, по крайней мере, отчётливых посылов в адрес РФ, но, кроме общих заклинаний о недопустимости её действий и призывов к восстанию по типу украинского, ничего не последовало. Риторическая беспомощность Зеленского стала вызывать беспокойство даже на Украине. Аналитики уверены, что на данный момент Путин выигрывает пресловутую информационную войну, подтверждая каждое слово действием.

Его украинский визави сегодня в очередной раз отличился в производстве словесного мусора. На вопрос журналистов о конкретных шагах в ответ на действия Кремля, Зеленский сказал буквально следующее:

«У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем».

После этого, даже преданные фанаты избранного подавляющим большинством голосов президента, посчитали его «обычным балаболом» и «треплом», обратив внимание на неадекватность его реплик путинским действиям.