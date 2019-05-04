Сегодня, 15:44

Посол США в Германии снова поднял вопросы о строительстве «Северного потока-2» и «российском вмешательстве» в выборы.

Посол США в Германии Ричард Гренелл высказался о политике, которую проводит Евросоюз в отношении России – бессмысленной. По его словам, Европа пропускает мимо глаз и ушей все «злодеяния», в которых представитель Вашингтона обвиняет Москву. Стоит отметить, что все его обвинения так и остаются бездоказательными, но он не упускает случая вновь их озвучить. В частности, Гринелл продолжает уверять, что малазийский борт МН-17 был сбит российскими войсками и из российского оружия. Кроме того, политик возмутился тем, что Европа до сих пор не отказалась от строительства «Северного потока-2» и призвал «старушку» перестать попустительствовать России. Он добавил, что еще несколько десятилетий назад Европа не позволила бы собой манипулировать. Гринелл не сомневается, что, наводнив Старый Свет своим голубым топливом, Кремль превратит Европу в свою марионетку, поскольку ресурсы решают все. Остается спросить, если Европа перейдет на сжиженный газ из США, она не буден зависеть от Вашингтона?

Очевидно, посол прекрасно понимает это, поэтому его риторика в стиле «Ты туда не ходи, ты сюда ходи» вполне предсказуема. Помимо уничтожения малазийского Boeing, дипломат опять напомнил о «российском вмешательстве» в выборы. При этом, он не стал уточнять, о каких выборах идет речь, очевидно, стремясь «повесить» на Россию все неудачные с точки зрения Вашингтона избирательные кампании. Пришел к власти в какой-нибудь «Банании» неудобный президент – верное дело, Россия натравила хакеров.

И, напоследок, санкции. Гринелл пригрозил всем фирмам, участвующим в проложении газопровода «Северный поток-2», санкциями, если они не откажутся от этой затеи. Вероятно, им предложат грузить танкеры американским топливом, и то, если заслужат.