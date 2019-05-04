Премьер отпущения: Путин может терпеть Медведева ради защиты от народного гнева

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Будто громоотвод, Дмитрий Анатольевич принимает на себя «молнии», летящие в сторону Кремля и лично президента РФ.

Когда после прошлогодних президентских выборов Путин принимал решение, кого назначить на пост главы правительства, лучшей кандидатуры, чем Медведев, трудно было себе представить. И дело вовсе не в профессиональных качествах Дмитрия Анатольевича, не в его умении подстраиваться под волю президента и даже не в его опыте управлять страной в «тандеме» с Путиным.

Крылатая фраза «Он вам не Димон» оборвана в самом важном месте. Действительно, Медведев гораздо больше, чем просто премьер-министр. Уже больше 10 лет он выполняет роль громоотвода в сложной иерархической постройке высшей власти. Будучи, по сути, вторым человеком в стране, где первый – абсолютная величина, Дмитрий Анатольевич смело принимает на себя «молнии», летящие в российскую властную элиту, не только за принятые непопулярные законы.

А ведь Путин мог не единожды воспользоваться прекрасным шансом поднять свой пошатнувшийся рейтинг и пойти на поводу у призывов уволить Медведева. Но он до поры, до времени может терпеть его ради защиты от народного гнева, который нет-нет, но прорывается в адрес Владимира Владимировича. Да и сам Дмитрий Анатольевич, похоже, свыкся со званием «Премьер отпущения», которому всё, как с гуся вода. Даже неистовый Жириновский, имеющий привилегию «можно всё», в своих критических выпадах никогда не переходит грань дозволенного, обрушиваясь только на кабинет Медведева.

Когда принимали пенсионную реформу, премьеру пришлось несладко, однако, он стойко вынес и претензии парламента, и убедительные статистические выкладки, и ярость соцсетей. Лавина обвинений была настолько мощной, что Путину пришлось брать слово в защиту своего ставленника. После нашумевших посадок министров, Дмитрий Анатольевич вовсе не собирался каяться в проявленной близорукости, а, напротив, настаивал на экстраординарности произошедшего. Как ни в чём не бывало, Медведев открестился от «попавшихся» Улюкаева и Абызова, как будто не они были его подчинёнными. Так ведёт себя чиновник, уверенный в своей непотопляемости, невзирая ни на что.

При этом, нельзя не учитывать психологический момент – на фоне мягкого «плюшевого» премьера, «мачизм» Путина подчёркивается особо и заставляет вспомнить знаменитые контрастные пары: Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса, Холмс и Ватсон и, даже, Остап Бендер и Киса Воробьянинов.