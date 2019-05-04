Бей «московских прихвостней»? Арестом главы «Белтелекома» Лукашенко начал чистку власти и бизнеса от влияния РФ

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Официальной информации не поступало, но, по слухам, репрессии коснулись лиц, близких к спецслужбам России.

Как утверждают, бывшего главу Службы безопасности президента РБ, а ныне заместителя секретаря Совбеза Андрея Втюрина и главу «Белтелекома» Сергея Сиводедова с тремя высокими чинами корпорации, арестовали ещё до отъезда Лукашенко в Пекин. На международном форуме в Китае, по некоторым сведениям, произошёл скандальный эпизод, когда Бацька во время спора с Путиным, в порыве гнева швырнул стул и, не попрощавшись, спешно вылетел в Минск.

После этого, по требованию Лукашенко отозвали посла России Михаила Бабича, который вызывал плохо скрываемое раздражение белорусского президента. Это вполне укладывается в предшествующую цепь событий, когда глава страны начал чистку властных структур и бизнеса от влияния РФ. Условный посыл к карательным службам страны: «Бей московских прихвостней» можно принять за проявление шпиономании, но, как уверяют, всё намного серьёзнее.

Официально Втюрину, Сиводедову и Со предъявляют обвинения в получении взятки от российских партнёров на сумму в $170 тысяч, что незначительно даже по меркам Беларуси. Тем не менее, по неофициальным данным, КГБ республики пресёк передачу крупнейшего поставщика интернета под контроль Москвы. Уже неоднократно говорилось, что РФ существенно усилило информационное влияние в Беларуси, а тесная связь Сиводедова с коллегами из России только способствовала этому.

По инсайдерским сведениям, близкие контакты Втюрина с российским спецслужбами могли свидетельствовать о подготовке в стране переворота и попытках заменить Лукашенко на более удобную для Кремля фигуру. Выход Бацьки из-под контроля не просто пугает Москву, но и заставляет нервно подсчитывать убытки, к которым приводит его недоговороспобность в последнее время. Скандал с нефтепроводом «Дружба» - яркий пример недопонимания между руководителями союзных государств.

В этой связи существует множество версий, как и на кого будут менять Лукашенко. Одним из возможных преемников может стать его сын Виктор, которого пока прочат на губернаторство в Гомеле. К тому же, на примете у Кремля есть несколько персон в высшем руководстве страны, если их, конечно, не арестуют в ближайшее время. Во всяком случае такой ход событий вполне вероятен, утверждают источники в спецслужбах РБ. Примечательно, что младший сын Лукашенко – Коля практически вырос на глазах у начальника службы безопасности Андрея Втюрина. Если настолько близкого к своей семье человека президент распорядился арестовать, то основания опасаться заговора у него были более, чем основательные.