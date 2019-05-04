ВВП не уйдёт никогда: В Украине с ужасом смотрят на сына Кабаевой – возможного наследника Путина

Сегодня, 13:00

Украинские СМИ бурно обсуждают снимок мальчика, который сильно похож на президента России Владимира Путина.

Владимир Владимирович Путин в Украине за последние годы с подачи центральных СМИ, радикалов и «патриотичных» политиков стал средоточием зла, источником всех бед уркинцев. Киевские власти научились списывать на президента России все свои неудачи и промахи, глава государства Пётр Порошенко даже противопоставил себя Путину, как антипод «российской агрессии» на прошедших президентских выборах. Правда, победить шоумена Владимира Зеленского это ему не помогло, однако это не значит, что бояться Путина в Украине стали меньше.

Многие общественники и политики в Киеве в один голос заявляют, что наладить отношения с Россией они могут только, когда Владимир Владимирович покинет свой пост. Якобы позиция Путина в отношении Украины играет ведущую роль в построении двусторонних связей и мешает любым переговорам. Но на днях местные СМИ с ужасом выяснили, что у президента России якобы есть вполне законный преемник, а значит ВВП из власти не уйдёт никогда.

Роль человека, вселяющего страх в киевских экспертов, досталась маленькому мальчику, которого в Украине уже записали в сыновья Кабаевой от Путина. Уж больно ребёнок оказался похож на юного Владимира Владимировича. Украинские СМИ с ужасом смотрят на «сына Кабаевой», хотя достоверных подтверждений тому, что мальчик на снимке является её ребёнком, нет.

Впервые это фото опубликовал в Facebook год назад известный блогер Рустем Адагамов. Сделано оно было во время пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве. Лидер мнений тогда невинно пошутил над сходством мальчика с президентом Путиным без привязки к персоне Алины Кабаевой, но киевские СМИ решили преподнести их родство как состоявшийся факт. Очевидно, возможного наследника Путина в Украине многие с ужасом готовы искать где угодно, опасаясь, что президент России может учредить новую династию и править вечно.