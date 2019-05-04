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К 9 Мая националисты из батальона «Азов» подготовили провокацию под Марьинкой Донецкой области, заявил военкор Минобороны самопровозглашённой ДНР Дмитрий Астрахань.

Пока в Киеве разбираются с президентством Зеленского и сменой власти, в Донбассе по-прежнему продолжается война, чтобы победить в которой силовики зачастую используют все средства. Так, в частности, на днях стало известно о переброске под Марьинку Донецкой области наводнённого радикалами батальона «Азов». Едва прибыв на место дислокации для укрепления 24-й бригады ВСУ, украинские националисты отметились скандальной выходкой, вывесив на своих позициях нацистский флаг.

О появлении знамени вермахта сообщил военкор самопровозглашённой ДНР Дмитрий Астрахань. По его словам, эту провокацию военные из «Азова» специально подготовили к предстоящему Дню Победы 9 Мая. Журналист заявил, что данный поступок нивелирует все разговоры про торжество европейских ценностей в Украине. При этом сами радикалы, вероятно, не поняли всю абсурдн6ость своего поступка, который сразу же заметила общественность.

Так, сеть иронично отреагировала на флаг вермахта к 9 Мая в Донбассе. Пользователи обратили внимание, что красное знамя отчётливо выдаёт позиции «Азова» и позволяет стороне ДНР более прицельно вести по ним огонь. С точки зрения военной тактики подобные действия выглядят глупо, считают в сети.

Также некоторые участники обсуждения в шутку предположили, что националисты тем самым намекают, что хотят такого же конца как в 45-м году получил Адольф Гитлер и его вермахт. Поскольку среди членов «Азова» достаточно поклонников нацистского вождя, не исключено, что многие из них хотели бы повторить судьбу кумира.