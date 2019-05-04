Гвоздь в «крышку гроба»: Поставка российских СУ-57 Турции «уничтожит» её отношения с США

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Гендиректор Ростеха заявил, что Россия с радостью рассмотрит вариант поставок новейших самолётов пятого поколения в Турцию, которая ранее заявляла о возможной замене американских F-35.

Отношения Турции и США резко обострились на фоне решения Анкары купить российские ЗРК С-400. Вашингтон всячески пытался отговорить Турцию от такого решения и разворота вектора отношений, однако турецкий президент Реджеп Эрдоган остался непреклонен в своём решении. Поставка российских СУ-57 Турции «уничтожит» её отношения с США в военно-техническом плане, поскольку потеря такого стратегического союзника на Ближнем Востоке сулит для американских партнёров потерей паритета в регионе.

Как только Турция примет решение о закупке российских самолётов или локализации производства на её территории - это будет последний гвоздь в «крышку гроба» отношений с США. Ранее американская сторона заявляла о возможных санкциях в отношении Турции из-за комплексов С-400, в том числе прекращение поставок по контракту своих F-35, четыре из которых Анкара уже получила. Но турецкие власти решительно намерены налаживать связи с Россией не только в экономическом, но и военном плане.

Превосходство Турции в небе над Ближним Востоком станет очевидным, поскольку СУ-57 не имеет аналогов в мире и не уступает ни одному из имеющихся в мире самолетов. Его эффективность как западные «партнёры», так и Турция могли увидеть в Сирии, где СУ-57 выполнял боевые задачи. Вероятно, что проявление заинтересованности от Анкары в покупке мнгофункционаюного истребителя - дело времени, ведь замена F-35 на СУ-57 очевидно даёт преимущества всем участникам сделки, кроме США.